Топ лучших покупок россиян в этом году возглавили смартфоны и планшеты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году для россиян лучшими покупками стали гаджеты и бытовая техника. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1 600 человек со всей страны.

Об удачной покупке смартфонов и планшетов рассказали 12% опрошенных.

Чуть меньше — 10% — признались, что самой лучшей покупкой в этом году для них стала бытовая техника, еще столько же называют одежду и обувь. По 5% сообщили, что их лучшими покупками были туристические путевки и деликатесы, а 4% довольны, что приобрели спорттовары.

Всего 3% рассказали о приобретении недвижимости и мебели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще меньше — 2% — в этом году смогли удачно приобрести автомобиль. Интересно, что столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. И еще 13% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.

Однако у большинства россиян пока не было в 2023 году запоминающихся приобретений (24%).

Обратим внимание, что женщины втрое чаще мужчин называют своей лучшей покупкой одежду и обувь (15% против 5% соответственно). Тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (8% против 1%).



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Илина Хакимова