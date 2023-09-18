СИБУР озеленил территорию двух казанских детсадов
Более 150 саженцев возле двух казанских детсадов высадили вместе с волонтерами и неравнодушными к состоянию окружающей среды гражданами, работники СИБУРа. Всего в рамках лесоклиматической программы «Зеленая формула» именно на этих площадках было высажено более 100 саженцев деревьев и кустарники. Ива, клен, каштан, пузыреплодник, кизильник и спиреи украсили территории детсадов №101 и №80.
— Программа «Зеленая формула» реализуется во многих регионах, где присутствует компания. СИБУР уделяет приоритетное внимание развитию городов присутствия и вносит колоссальный вклад в улучшение качества жизни граждан. Хотелось бы сказать большое спасибо всем сотрудникам, которые поддержали эту идею. Именно совместными усилиями местных сообществ и волонтеров мы можем добиваться долгосрочных и устойчивых целей, — приветствуя участников акции, подчеркнул руководитель службы по связям с органами государственной власти СИБУРа в Татарстане Станислав Мартыненко.
Он выразил уверенность, что эти растения долгие годы будут радовать воспитанников ДОУ и их родителей, а также сотрудников дошкольных учреждений. Многие из облаченных в специальную экипировку, плащи и перчатки, участников акции уже не впервые участвуют в посадке деревьев. Среди них — ведущий специалист по социальному развитию первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтеза» Ольга Орлова:
— Коллеги не дадут соврать: я — амбассадор позитива. Я всегда на «движе», всегда за новые проекты, тем более экологические. В прошлом году мы также организовывали высадку в ЖК «Салават Купере». А сегодня мы делаем доброе дело для детей, для нашего будущего. Казань очень преобразилась, таких зеленых островков становится все больше несмотря на то, что дома растут как грибы, — поделилась она.
Благое дело нужно делать всей семьей — решили многие из участников акции, а потому пришли на посадку деревьев вместе со своими детьми. Малыши принимали в процессе активное участие: подавали саженцы и с удовольствием поливали почву. Активно включился в процесс и молодежный актив компании.
— Когда я узнала, что эта акция направлена на улучшение состояния природы, то сразу же решила поучаствовать. В современном обществе очень важно оберегать окружающую среду. Именно поэтому я здесь. Я обязательно приложу все усилия, тем более мы будем делать это в таком прекрасном месте — детском саду, — пояснила мотивы своего участия в посадке стажер специалиста отдела обучения компании СИБУР Анастасия Созонова.
Стартовала акция — мастер-классом для тех, кто пока был не очень знаком с земляными работами. А завершилась она совместным чаепитием.
Справка
СИБУР — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания. СИБУР учитывает ESG-критерии во всех аспектах своей деятельности. Основным документом, охватывающим ключевые направления ESG-повестки компании, является Стратегия в области устойчивого развития до 2025 года.
Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия и выполнение цели устойчивого развития компании, вклад в решение задач страны по воспроизводству лесов. Помимо целевого количества деревьев к высадке, в задачи программы входят поддержка научных разработок и исследований, в том числе с применением цифровых технологий оценки поглощения парниковых газов естественными экосистемами, вовлечение сотрудников и жителей регионов присутствия компании в качестве волонтеров, развитие экологической культуры среди населения.
В результате 2022 года было посажено 1 012 980 деревьев на площади более 266 гектаров в шести регионах России, открыт карбоновый полигон в Воронежской области и продолжена поддержка школьных лесничеств. В 2023 году в рамках «Зеленой формулы» планируется высадить не менее двух миллионов деревьев в Амурской, Воронежской, Томской и Тюменской областях, Красноярском крае и Татарстане, а также продолжить уходовые мероприятия за посаженными деревьями для повышения приживаемости. В планах компании до 2025 года — высадка не менее пяти миллионов деревьев.
Больше информации о проекте «Зеленая формула» СИБУРа на green-formula.ru
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