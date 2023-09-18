СИБУР озеленил территорию двух казанских детсадов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Более 150 саженцев возле двух казанских детсадов высадили вместе с волонтерами и неравнодушными к состоянию окружающей среды гражданами, работники СИБУРа. Всего в рамках лесоклиматической программы «Зеленая формула» именно на этих площадках было высажено более 100 саженцев деревьев и кустарники. Ива, клен, каштан, пузыреплодник, кизильник и спиреи украсили территории детсадов №101 и №80.

— Программа «Зеленая формула» реализуется во многих регионах, где присутствует компания. СИБУР уделяет приоритетное внимание развитию городов присутствия и вносит колоссальный вклад в улучшение качества жизни граждан. Хотелось бы сказать большое спасибо всем сотрудникам, которые поддержали эту идею. Именно совместными усилиями местных сообществ и волонтеров мы можем добиваться долгосрочных и устойчивых целей, — приветствуя участников акции, подчеркнул руководитель службы по связям с органами государственной власти СИБУРа в Татарстане Станислав Мартыненко.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Он выразил уверенность, что эти растения долгие годы будут радовать воспитанников ДОУ и их родителей, а также сотрудников дошкольных учреждений. Многие из облаченных в специальную экипировку, плащи и перчатки, участников акции уже не впервые участвуют в посадке деревьев. Среди них — ведущий специалист по социальному развитию первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтеза» Ольга Орлова:

— Коллеги не дадут соврать: я — амбассадор позитива. Я всегда на «движе», всегда за новые проекты, тем более экологические. В прошлом году мы также организовывали высадку в ЖК «Салават Купере». А сегодня мы делаем доброе дело для детей, для нашего будущего. Казань очень преобразилась, таких зеленых островков становится все больше несмотря на то, что дома растут как грибы, — поделилась она.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Благое дело нужно делать всей семьей — решили многие из участников акции, а потому пришли на посадку деревьев вместе со своими детьми. Малыши принимали в процессе активное участие: подавали саженцы и с удовольствием поливали почву. Активно включился в процесс и молодежный актив компании.

— Когда я узнала, что эта акция направлена на улучшение состояния природы, то сразу же решила поучаствовать. В современном обществе очень важно оберегать окружающую среду. Именно поэтому я здесь. Я обязательно приложу все усилия, тем более мы будем делать это в таком прекрасном месте — детском саду, — пояснила мотивы своего участия в посадке стажер специалиста отдела обучения компании СИБУР Анастасия Созонова.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Стартовала акция — мастер-классом для тех, кто пока был не очень знаком с земляными работами. А завершилась она совместным чаепитием.