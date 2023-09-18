Казань вошла в топ-5 популярных направлений для осеннего отпуска у россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань попала в список самых популярных среди россиян внутренних направлений для проведения отпуска осенью. Столица Татарстана заняла четвертое место, уступив Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Северному Кавказу, следует из результатов исследования SuperJob.

В число популярных направлений для осененного отпуска в России вошли Алтайский край и Крым. Среди других стран респонденты называли Белоруссию, Турцию, Египет, Таиланд и страны Европы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На осенний отпуск планы строят три из десяти россиян. Из них 15% планируют провести его дома. По 6% заявили, что отправятся на дачу или в путешествие по России. Еще 3% опрошенных будут отдыхать за границей.

В поездку по России чаще намерены отправиться опрошенные россияне, доход которых начинается от 80 тысяч рублей в месяц, — 8%. Отпуск за границей чаще планируют респонденты с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц — 5%.

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Татьяна Демина