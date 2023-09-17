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Россияне стали реже планировать отпуск на осень

10:25, 17.09.2023
Россияне стали реже планировать отпуск на осень
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году выросла доля россиян, которые не поедут в отпуск в осенний период, — до 62% против 54% годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на SuperJob.

Часть россиян проведет осенний отпуск дома — 15%. Менее 6% будут ездить по России, на даче будут 8%. За границу намерены выехать 3%.

Большинство россиян, выбирающих не осенний отдых, в возрасте до 34 лет (таковых 72%).

Опрос проводился в 384 населенных пунктах по всей России в период с 13 по 15 сентября среди россиян старше 18 лет с постоянной работой. Размер выборки составил 1 600 человек.

Этим летом 87% россиян хотя бы раз отдыхали на природе. Более половины из них — 57% — предпочитают отдыхать на природе с друзьями. Еще 57% любят выезжать за город со своими возлюбленными. Домашних животных с собой берут лишь 7% респондентов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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