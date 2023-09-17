Рейс Казань — Петрозаводск вылетел с задержкой почти в 10 часов
Авиарейс №RT 31 Казань — Петрозаводск вылетел из столицы Татарстана с почти 10-часовой задержкой, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Самолет должен был вылететь в 8.00, но отправился в Петрозаводск в 17 часов 44 минуты.
На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали.
Татарская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров рейса: в аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.
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