Рейс из Казани в Петрозаводск задерживают на 9 часов
Рейс из Казани в Петрозаводск авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20. Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Рейс №RT 631 задерживают «по причине технической неисправности воздушного судна». Авиакомпания предоставила пассажирам необходимые услуги.
— В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Рейс Казань — Сочи, вернувшийся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности, вылетел в пункт назначения с задержкой в почти 8 часов. Рейс выполняли «Уральские авиалинии».
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