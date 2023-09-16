Реджеп Эрдоган заявил, что дороги Турции и Евросоюза могут разойтись

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и Европейского Союза (ЕС) «могут разойтись». Об этом сообщает «РИА Новости».

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 1987-м подала заявку на вступление в союз. Однако сами переговоры о вступлении начались только в 2005 году и в дальнейшем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.



— Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский Союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Европейский Союз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским Союзом могут разойтись, — сказал он.

В июле официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Турция не сможет стать членом Евросоюза в 2024 году, поскольку «процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы». По его словам, на данный момент Анкаре не готовы предоставить даже безвизовый режим.

— Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы, — говорил он.

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Максим Кокунин