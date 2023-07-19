СМИ: Турции отказывают в членстве Евросоюза в ближайшее время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турция не сможет стать членом Евросоюза в 2024 году, поскольку «процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы». На данный момент Анкаре не готовы предоставить даже безвизовый режим. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы, — подчеркнул он.

В июне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о согласии Турции принять Швецию в НАТО в кратчайшие сроки. По его словам, альянс создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

10 июля президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Анкара одобрит членство Швеции в НАТО только после того, как перед его страной снимут препятствия на пути в Евросоюз.

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Елизавета Пуншева