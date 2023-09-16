В Белгородской области зафиксировано порядка 30 прилетов со стороны Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 30 прилетов со стороны Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе в селе Щетиновка с беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса. В поселке Разумное был сбит дрон ВСУ. В Валуйском городском округе по селу Борки было выпущено 11 артиллерийских снарядов. По селам Долгое и Кукуевка — один и два снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

В Красноярском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, было зафиксировано 4 прилета. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброили два взрывных устройства, один из них был сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпустили по 4 снаряда.

В начале месяца Гладков рассказал, что около 30 частных домовладений были повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа. Тогда же ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений.



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Максим Кокунин