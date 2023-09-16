Реджеп Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с Путиным, Алиевым и Пашиняном, — сказал он на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.

По словам Эрдогана, он намерен обсудить встречу с Алиевым.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале этого месяца Эрдоган заявил, что Турция надеется на возобновление зерновой сделки.



— Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования, — сказал он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган призывал лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. По информации СМИ, переговоры проходят на закрытых встречах.



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Максим Кокунин