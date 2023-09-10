Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Турция надеется на возобновление зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



— Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования, — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган призывал лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. По информации СМИ, переговоры проходят на закрытых встречах.

Предлагаемые Западом условия возобновления зерновой сделки не устраивают Россию, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

— Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка». Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для «Россельхозбанка», а не для «дочки».



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Маргарита Головатенко