Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По информации СМИ, переговоры проходят на закрытых встречах. Турция якобы просит подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей и застраховать российский экспорт продовольствия и удобрений лондонской компанией Lloyd's.



О результатах переговоров пока информации нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На переговорах в Сочи с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Президент Турции выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.

Позднее Эрдоган назвал переговоры со своим российским коллегой продуктивными. Он считает, что «весь мир оценил эту встречу».

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Айрат Назипов