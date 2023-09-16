Минсельхоз Татарстана: животноводческие предприятия наиболее автоматизированы, но зависимы от импортного ПО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Животноводческие предприятия Татарстана являются наиболее автоматизированными, но они имеют большую зависимость от импортного программного обеспечения (ПО). Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, предприятия, ведущие деятельность в сфере растениеводства, преимущественно используют отечественное программное обеспечение. А 74% агропредприятий из 910 опрошенных не используют системы учета и мониторинга техники.

Комплексная автоматизация агропредприятий включает в себя цифровые программы по управлению стадом и процессом кормления, системы по контролю здоровья коров. В настоящее время данные программы установлены в 182 хозяйствах, поголовье коров в которых составляет 80% от дойного стада сельхозформирований. За прошлый год производство молока в этих хозяйствах выросло на 84 тысяч тонн. Тем самым дополнительная выручка от реализации молока составила 2,1 млрд рублей.

Как рассказал Зяббаров, в прошлом году, в рамках года цифровизации, АПК республики получил 300 млн рублей. Средства были направлены на разработку информационной системы, аренду серверов, техническую поддержку и аттестацию информационной системы, реализацию 1 этапа технического переоснащения аппарата Минсельхозпрода, программу поддержки агропредприятий по автоматизации. Также по программе автоматизации и оцифровки полей привлечено 135 млн рублей внебюджетных средств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июне сообщалось, что промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года.



В первую очередь тестирование системы начнется в Татарстане, Удмуртии, Архангельской области и Алтайском крае.

В 2026 году систему должны сдать в промышленную эксплуатацию. Появится обязательство по регистрации животных в системе, предоставлению информации и др.



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Максим Кокунин