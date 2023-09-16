Рустам Минниханов поручил обеспечить оперативную реакцию на заявки жителей по вопросам уличного освещения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что с 1 сентября через системы «Народный контроль» и «Инцидент менеджмент» поступило 320 сообщений на проблемы уличного освещения. Так, он поручил обеспечить оперативную реакцию на заявки жителей по вопросам уличного освещения.

— Значит эта тема есть. Все маршруты, которые ведут к детсадам, школам, спортивным, молодежным и социальным учреждениям должны быть освещены. Следует внимательно за этим следить, — сказал он в ходе своего выступления на совещании в Доме Правительства РТ.

По его словам, в целях безопасности дорожного движения важно усилить мониторинг освещенности основных городских магистралей, автодорог и пешеходных переходов.

— В последнее время у нас много наездов на пешеходов, что, к сожалению, часто приводит к летальным исходам. Поэтому пешеходный переход должен быть понятен, правильно обозначен и освещен, — подчеркнул глава республики.

В свою очередь заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель Аппарата Кабмина Шамиль Гафаров отметил, что осенью количество аварий с участием пешеходов увеличивается. «В конце августа и начале сентября рано начинает темнеть. В связи с этим, к сожалению, увеличивается количество наездов на пешеходов. Это очень актуальная и больная тема. Обращаю на это внимание глав районов и городов», — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До 24 ноября в Казани проведут масштабный ремонт элементов наружного освещения. Всего он затронет 911 объектов, расположенных на территории города. На эти цели власти Татарстана готовы направить из республиканского бюджета ровно 100 миллионов рублей. В прошлом же году стоимость таких работ оценивалась в 60 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин