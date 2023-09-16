Раис Татарстана поручил создать все необходимые условия для аграриев на сельхозярмарках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководители городов и районов Татарстана должны создать все необходимые условия при организации сельскохозяйственных ярмарок. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил раис республики Рустам Минниханов.

С 9 сентября в регионе начали свою работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Торговля организована на 14 площадках в Казани, 2 площадках в Набережных Челнах и Зеленодольске, 3 площадках в Нижнекамске, а также в 26 райцентрах.

По данным пресс-службы главы республики, в первый день было реализовано продукции на 78 млн рублей. В организации приняли участие 16 районов, задействовано 840 единиц транспорта. Сами ярмарки продлятся до 23 декабря.

— Обращаясь к организаторам, прошу обратить внимание на ассортимент и качество представленных товаров. Ценовые параметры тоже должны быть разумные, — сказал Минниханов.

По его словам, проведение ярмарок требует от районных администраций, сельских товаропроизводителей, торговых организаций серьезных организационных усилий и затрат.

— Самое главное — не забудьте прийти и сказать спасибо. Я этот опыт знаю, сам провел немало ярмарок. Засветло выезжает по 100 машин, 200-300 человек. Это очень большая и сложная работа. Поэтому я очень благодарен сельским районам. Первые лица районов и городов обязательно должны все ярмарки посещать, пообщаться с населением. Это хорошая возможность, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Казани 9 сентября на первой в осеннем сезоне традиционной сельскохозяйственной ярмарке купили продукции на 54 млн рублей. Отметим, что казанцам на ярмарках предлагают продукцию по «социально ориентированным ценам». Они ниже розничных в среднем на 15%.



Напомним, осенью 2022 года сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начались 10 сентября. Их сезон завершился 24 декабря.

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Максим Кокунин