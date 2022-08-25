Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане пройдут с 10 сентября по 24 декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Татарстане с 10 сентября и будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Еженедельные ярмарки проводятся в целях обеспечения населения Татарстана сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Исполкомам муниципалитетов республики поручено определить места проведения ярмарок и обеспечить создание условий для торговли. Они же должны принять меры по обеспечению общественной безопасности, порядка и антитеррористической защищенности.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проходили и весной. В Казани в них участвовали фермеры из 22 районов республики и 22 агрохолдинга. Они продавали овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое.

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Татьяна Демина