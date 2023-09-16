В июле в Татарстане сократилось число новых браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 467 браков. Это на 130 поженившихся пар, или на 3,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Росстата.

Снижение числа регистраций браков в июле 2023 года зарегистрировали лишь в трех из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана это Башкортостан (-0,7%) и Ульяновская область (-10,5%).

Заметнее всего среди регионов Приволжского федерального округа число зарегистрированных браков в середине лета выросло в Удмуртии — на 4,7%. За июль там поженились 1 186 пар.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В общей сложности в Приволжском федеральном округе за июль 2023 года отношения официально оформили 24 229 пар. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число новых браков почти не изменилось — увеличилось на 0,1%.

Напомним, в июне 2023 года в Татарстане брак зарегистрировали 2 860 пар. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество новых союзов выросло на 187, или на 7%.



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Татьяна Демина