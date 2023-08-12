В июне в Татарстане выросло число новых браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане в июне 2023 года брак зарегистрировали 2 860 пар. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество новых союзов выросло на 187, или на 7%, следует из данных официальной статистики.

Количество зарегистрированных в начале лета 2023 года браков по сравнению с июнем прошлого года выросло в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Чувашия, где поженились на 2,7% пар меньше — 570.

Заметнее всего в ПФО число регистраций браков в июне этого года увеличилось в Пермском крае — на 23,6% и в Удмуртии — на 22,9%. Минимальный рост зафиксировали в Мордовии — на 0,2%, или на одну пару.

Всего в Приволжском федеральном округе за июнь поженились 19 983 пары. Это на 2 018 браков, или на 11,2% больше, чем за аналогичный месяце прошлого года, сообщает Росстат.

Напомним, за май 2023 года в Татарстане брак зарегистрировали 1 102 пары. Это на 65 союзов, или на 6,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



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Татьяна Демина