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Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат в 2024 году

05:22, 16.09.2023
Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат в 2024 году
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат в 2024 году, сообщила директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс Фантех» Ольга Филипук.

Центр сюжета фильма — созданная во время Второй мировой войны Великобритании спецслужба для борьбы с нацистами. Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес.

Фильм снимался при участии «Плюс Студии». Российский прокатчик проекта — компания «Вольга».

На YouTube вышел трейлер фильма-приключения «Бременские музыканты». Его опубликовал дистрибьютор «Централ Партнершип».

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Маргарита Головатенко
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