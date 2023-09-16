Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат в 2024 году
Фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат в 2024 году, сообщила директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс Фантех» Ольга Филипук.
Центр сюжета фильма — созданная во время Второй мировой войны Великобритании спецслужба для борьбы с нацистами. Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес.
Фильм снимался при участии «Плюс Студии». Российский прокатчик проекта — компания «Вольга».
На YouTube вышел трейлер фильма-приключения «Бременские музыканты». Его опубликовал дистрибьютор «Централ Партнершип».
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