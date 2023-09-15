Минюст расширил список иноагентов

Минюст расширил список иностранных агентов, сказано на сайте министерства. В списке оказались, политтехнолог и публицист Станислав Белковский*, политолог Юрий Федоров*, журналисты Кирилл Седов* и Илья Шепелин*.

В сообщении ведомства указано, что Белковский* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, пропагандировал антигосударственную деятельность, формируя негативный образ России и дискредитируя СВО на Украине. Шепелин* также распространял сообщения иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях.

В реестр также включили экс-координатора штаба Навального** в Волгограде Евгения Кочегина*.

В начале сентября Минюст России добавил шесть физлиц в реестр иноагентов. В него включили вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов

**организация признана экстремистской и запрещена в России



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Маргарита Головатенко