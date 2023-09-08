Владимира Котлярова* включили в реестр иноагентов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минюст России добавил шесть физлиц в реестр иноагентов. В него включили вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*.

— Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Еще в реестр попали: А.В. Мальгин*, Н.А. Митрохин*, Н.В. Пелевина*, О.В. Подольская*, а также М.Ш. Шакиров*. Они либо негативно высказывалась в отношении российских граждан, либо распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Неделю назад Минюст внес в список иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*. Также в реестр внесли комика Руслана Белого*.



*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов