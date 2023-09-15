На бескондукторную систему оплаты проезда в Казани перейдут 9 троллейбусных и трамвайных маршрутов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани до конца сентября 2023 года на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут сразу три троллейбусных и шесть трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С 17 сентября на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут восемь троллейбусов маршрута №6. На следующей неделе к ней присоединятся 12 троллейбусов №13 и 16 трамваев №4.

Также до конца этого месяца кондукторы перестанут обслуживать троллейбусные маршруты №7 и 9 и трамваи №1, 2, 3, 6 и 8.

— Оплата за проезд в подвижных составах будет производиться пассажирами самостоятельно с использованием электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Сами валидаторы работают в офлайн-режиме, что ускоряет процесс оплаты, — рассказали в «Метроэлектротрансе».

Наличными пассажиры смогут расплатиться на электронной кассе у водителя.

Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов