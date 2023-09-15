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На бескондукторную систему оплаты проезда в Казани перейдут 9 троллейбусных и трамвайных маршрутов

10:48, 15.09.2023 2
На бескондукторную систему оплаты проезда в Казани перейдут 9 троллейбусных и трамвайных маршрутов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани до конца сентября 2023 года на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут сразу три троллейбусных и шесть трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С 17 сентября на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут восемь троллейбусов маршрута №6. На следующей неделе к ней присоединятся 12 троллейбусов №13 и 16 трамваев №4.

Также до конца этого месяца кондукторы перестанут обслуживать троллейбусные маршруты №7 и 9 и трамваи №1, 2, 3, 6 и 8.

— Оплата за проезд в подвижных составах будет производиться пассажирами самостоятельно с использованием электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Сами валидаторы работают в офлайн-режиме, что ускоряет процесс оплаты, — рассказали в «Метроэлектротрансе».

Наличными пассажиры смогут расплатиться на электронной кассе у водителя.

Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.

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Айрат Назипов
БизнесТранспортУслуги Татарстан Метроэлектротранс г. Казани

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:59
    ну и ну путь в пропасть вы НА КОНДУКТАРАХ экономите?? в трубу вылетите!
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  • Анонимно 15:23
    а контрольную службу создали? штат набрали?
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