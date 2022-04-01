В Казани пройдет чемпионат России по бильярдному спорту

В Казани с 18 по 24 апреля пройдет открытый чемпионат России по бильярдному спорту «Свободная пирамида с продолжением». Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Среди спортсменов разыграют не только звание чемпиона России, но и восемь прямых путевок на предстоящий чемпионат мира по пирамиде, который пройдет в ноябре в Оренбурге.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Соревнования откроются 19 апреля в 11:00, далее пройдут первые игры. 20—22 апреля с 10:00 пройдут основные соревнования. 23 апреля в 12:00 начнутся финальные встречи, а в 16:00 — подведение итогов и награждение.

На прошлой неделе министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что в Казани планируют провести три турнира по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы».

Татьяна Леухина