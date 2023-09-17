Казань закупит несколько десятков новых опор и дорожных знаков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», власти Казани закупят 24 новые Г-образные опоры для установки дорожных знаков на городских улицах. Стоимость контракта оценивается в 3,9 млн рублей, а источником его финансирования выступит муниципальный бюджет.

Согласно проектной документации, 24 шестиметровые стальные опоры закупят вместе со специальными фундаментами. Также вместе с ними будут приобретены 18 знаков, обозначающих четыре полосы движения, и шесть — три полосы движения. Все они должны иметь светоотражающее покрытие.

Поставить и установить эти опоры со знаками необходимо до 31 октября текущего года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на этой неделе сообщалось, что южный въезд в столицу Татарстана — участок трассы Р-239 Казань — Оренбург (км 10+910 — км 13+700), где ежегодно проезжает свыше 55 тысяч машин, расширили с четырех до шести полос.



На отремонтированном участке дороги усилили дорожную одежду, уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем. На новых полосах движения уложено двухслойное покрытие толщиной 22 см.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин