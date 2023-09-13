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Южный въезд в Казань в составе Р-239 расширили до шести полос

12:43, 13.09.2023
Южный въезд в Казань в составе Р-239 расширили до шести полос
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Южный въезд в столицу Татарстана — участок трассы Р-239 Казань — Оренбург (км 10+910 — км 13+700), где ежегодно проезжает свыше 55 тысяч машин, расширили с четырех до шести полос. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На отремонтированном участке дороги усилили дорожную одежду, уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем. На новых полосах движения уложено двухслойное покрытие толщиной 22 см.

Также рабочие установили барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки. Смонтированы дополнительные линии наружного электроосвещения, нанесена термопластиковая разметка. На отремонтированном участке появились две новые автобусные остановки с автопавильонами, переходно-скоростными полосами и тротуарами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Протяженность Р-239 Казань — Оренбург в Татарстане составляет 388,5 км. В дальнейшем планируется реконструировать участок км 20 — км 43 и построить обход Сокуров.

Напомним, в Татарстане около 17 км трассы Казань — Оренбург расширят до четырех полос движения. Речь идет о двух участках Р-239 в Лаишевском, Бугульминском и Бавлинском районах республики.

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    Татьяна Демина
    ОбществоИнфраструктура Татарстан Волго-Вятскуправтодор

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