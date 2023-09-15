За неделю в Татарстане подорожали огурцы, яблоки и творог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 4 по 11 сентября в Татарстане зафиксировали рост средних цен на мясные продукты, некоторые овощи и фрукты. Подорожали также молочные продукты.

Лидером по росту средних цен с 4 по 11 сентября в Татарстане стали свежие огурцы. Они подорожали на 6,79%, до 92,96 рубля за один килограмм.

На другие продукты динамика роста цен с 4 по 11 сентября в республике сложилась следующим образом:



творог — на 3,49%, до 336,43 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,42%, до 477,13 руб./кг;

пшено — на 2,3%, до 44,77 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 2,26%, до 197,53 руб./кг;

сметана — на 1,85%, до 200,19 руб./кг;

куриные яйца — на 1,84%, до 66,21 рубля за упаковку из десяти штук;

вареная колбаса — на 1,7%, до 402,52 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,55%, до 645,02 руб./кг;

сосиски, сардельки — на 1,29%, до 388,23 руб./кг;

яблоки — на 1,12%, до 116,44 руб./кг;

бананы — на 1,05%, до 109,67 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также подорожали в республике мороженая неразделанная рыба, подсолнечное масло, соль, пшеничная мука и гречка. Минимально выросли средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), маргарин, полукопченую колбасу, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, черный байховый чай, свежие помидоры, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из подсчетов Татарстанстата.



Напомним, с 14 по 11 сентября в Татарстане подешевели овощи из «борщевого набора» — картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, репчатый лук и столовая свекла, а также макароны из пшеничной муки высшего сорта, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания. Без изменений осталась средняя цена баранины и печенья — 618,8 рубля и 208,72 рубля за 1 кг соответственно.



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Татьяна Демина