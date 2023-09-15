В Татарстане продолжает дешеветь «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжают снижаться средние цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. В начале осени подешевели картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, репчатый лук и столовая свекла.

Заметнее всего с 4 по 11 сентября 2023 года в Татарстане снизилась средняя цена капусты. Она подешевела на 6,26%, до 26,5 рубля за один килограмм.

Средняя цена моркови за неделю опустилась на 5,2%, до 37,25 руб./кг, столовой свеклы — на 3,58%, до 31,9 руб./кг, подсчитали в Татарстанстате. Лук в республике подешевел на 2,78%, картофель — на 2,79%, до 31 рубля и 26,57 рубля за килограмм соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за предыдущую неделю — с 28 августа по 4 сентября — в Татарстане из «борщевого набора» подорожала столовая свекла. Средняя цена выросла за этот период на 0,73%.

С 21 по 28 августа из «борщевого набора» в республике упала средняя цена капусты — на 21,08%. На конец лета она составила 35,44 рубля за один килограмм.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина