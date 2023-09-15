Официальная статистика: в Татарстане подешевели макароны и питание для детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 4 по 11 сентября подорожали макароны и некоторые виды детского питания. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины и печенья — 618,8 рубля и 208,72 рубля за один килограмм соответственно.

Лидером по снижению среднего ценника стала свежая белокочанная капуста. С 4 по 11 сентября она подешевела на 6,26%, до 26,5 рубля за один килограмм.



На другие продукты питания динамика снижения средних цен с 4 по 11 сентября в Татарстане сложилась следующим образом:

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 1,5%, до 64,08 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,27%, до 1000,53 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,19%, до 1064,31 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подешевели сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и шлифованный рис. Минимально за неделю снизились средние цены на сливочное масло и вермишель, следует из данных Татарстанстата.

Из «борщевого набора» в республике с 4 по 11 сентября подешевели также картофель (-2,79%), морковь (-5,2%), репчатый лук (-2,78%). Средняя цена столовой свеклы за этот период уменьшилась на 3,58%.



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Татьяна Демина