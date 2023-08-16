Минпромторг Татарстана намерен увеличить штат на шесть единиц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство промышленности и торговли Татарстана хочет увеличить штат на 6 единиц — с 131 человека до 137. Изменения вступят в силу с 1 сентября, следует из проекта постановления республиканского кабмина.

В документе указано, что у министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко появится первый заместитель. У него в подчинении уже есть пять заместителей.

Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам составит 3,4 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце июня «Реальное время» писало о планах министерства увеличить количество должностей государственной гражданской службы республики. Предполагалось, что их количество вырастет со 124 до 130. Указ раиса республики Рустама Минниханова вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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Айрат Назипов