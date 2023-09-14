В Татарстане среднесуточные температуры превысили многолетние значения на 2—4 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе зафиксировали превышение среднесуточными температурами воздуха многолетних значений на 2—4 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в среду, 13 сентября, в Татарстане потеплело до +18... +24 градусов. В ночь на 14 сентября в республике зафиксировали от +4 до +10°С.

Сегодня днем в Татарстане наблюдается теплая погода. В полдень зафиксировали от +19 до +22 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. В ближайшие выходные сохранится теплая погода — воздух прогреется до +24 градусов.



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Татьяна Демина