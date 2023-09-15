Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России/t.me

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье. Он оценил ход строительства плавучего докового комплекса, а также ремонта и модернизации атомных подлодок.

Глава Минобороны потребовал максимально использовать производственные мощности предприятия, чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Звезда» — это ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России/t.me

В августе Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД. Ее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представило оборонное предприятие «Курганприбор».

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Айрат Назипов