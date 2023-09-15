Более половины жителей ПФО не доверяют цифровому рублю

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Не хотели бы получать зарплату в цифровых рублях 52% жителей Поволжья. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

Не готовы переходить на цифровой рубль 52% респондентов из ПФО, в прошлом году доля несогласных составляла 29%. Довольны перспективой получения зарплаты в новой форме национальной валюты 18% опрошенных (против 30% в 2023 году). Согласны получать в цифровых рублях не более половины оклада 4% сотрудников, год назад их доля равнялась 6%. Затруднились ответить в этом году 26%, в прошлом — 36% респондентов.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Более половины (66%) негативно настроенных жителей ПФО не понимают, как использовать цифровой рубль. Также распространенные причины скептичного отношения респондентов — это сомнения в новых технологиях (47%) и страх быть обманутыми мошенниками (43%). Часть опрошенных выбирает наличные (19%). Еще 15% пугают комиссии.

Напомним, Банк России начал тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа. К началу сентября были осуществлены первые несколько тысяч операций, в эксперименте участвовали 13 банков. Платформа цифрового рубля во время пилота продемонстрировала свою работоспособность.



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Галия Гарифуллина