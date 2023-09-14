«Ак Барс» получит от КХЛ свыше 44 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет директоров КХЛ утвердил распределение рекордной выплаты между клубами лиги по итогам сезона 2022/2023. Казанский «Ак Барс» получит 44,2 млн рублей.

Всего между клубами было распределено 603,8 млн рублей. Самую крупную сумму получит обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА — 56,8 млн. На втором месте СКА, которому переведут 46,9 млн рублей. Наименьшую сумму заработает «Куньлунь» — китайскому клубу полагается 11,3 миллиона рублей.

Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался неизменным с сезона 2020/2021. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб выиграл серебряные медали чемпионата, уступив в решающей схватке ЦСКА.

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Айрат Назипов