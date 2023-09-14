После смертельного пожара в Агрызе возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства после пожара в Агрызе, где погибли два человека. Огонь унес жизнь 45-летней женщины и ее сожителя.

— По версии следствия, в ходе конфликта, возникшего на почве совместного употребления спиртного, мужчина облил сожительницу горючей жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась на месте, а мужчина, который также загорелся, после этого выбежал во двор, где упал и скончался, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев подчеркнул, что ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре.



Сообщение о пожаре поступило сегодня около 5.30 утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела двух человек, на которых горела одежда.

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Айрат Назипов