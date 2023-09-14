В Агрызском районе Татарстана пожар унес жизни двух человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате пожара в Агрызском районе Татарстана погибли два человека. Об этом сообщил сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— По предварительным данным, сегодня около 5.30 утра загорелась одна из квартир в семиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме. Прибывшие на место огнеборцы ПСЧ-101 обнаружили тела двух человек — мужчины 45 лет и женщины 46 лет, на них горела одежда, — рассказал он.

На место происшествия выехал районный прокурор Александр Непомнящий. Организована процессуальная проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале недели в селе Чалпы Азнакаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погибли 10-летняя девочка и 43-летняя женщина. На момент прибытия первых пожарных горела мебель в зале. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. По данному факту возбудили уголовное дело.



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Айрат Назипов