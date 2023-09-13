Бойца Джеффа Монсона избрали в парламент Башкирии

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Известный боец Джефф Монсон, отказавшийся от гражданства США и в мае выигравший праймериз «Единой России», стал депутатом курултая (парламента) Башкортостана на выборах 10 сентября, сообщает РБК.



В партийном списке ЕР Монсон занимал пятое место. По итогам выборов партия получила 87 из 110 мест в курултае (46 по одномандатным округам и 41 по списку).

Монсон в свое время завоевал титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу. Он получил российское гражданство в мае 2018-го, а в сентябре того же года избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров.

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Маргарита Головатенко