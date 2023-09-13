Губернатор Севастополя рассказал о 24 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Севморзавод

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате ночной ракетной атаки Украины возник пожар на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, — написал он.

Он добавил, что все оперативные службы работают на месте. Опасности для гражданских объектов в городе нет.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что Киев нанес удар по предприятию десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, — сообщили в Минобороны России.

Сегодня движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Позднее ограничения сняли.

На прошлых выходных Украина пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа над Черным морем в направлении Крыма. Российские силы ПВО сбили восемь беспилотников.



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Айрат Назипов