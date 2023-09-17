В Казани на тысячу мужчин приходится 1,2 тысячи женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на начало 2023 года на 1 тысячу мужчин приходилось 1 206 женщин. Показатель выше, чем в целом по Татарстану — 1 141 женщина на тысячу мужчину, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В абсолютном большинстве муниципальных образований Татарстана показатель ниже, чем в Казани. Исключение — Зеленодольск, где на 1 тысячу мужчин приходится 1 220 женщин.

Удельный вес мужчин в общей численности населения Казани на начало 2023 года оценивается в 45,3%, следует из данных Татарстанстата. На женщин приходится 54,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. По официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в столице Татарстана проживало 1 314 685 человек.

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Татьяна Демина