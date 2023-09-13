При строительстве трассы М-12 в Татарстане нашли фрагменты старинной посуды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

При строительстве трассы М-12 археологи нашли множество фрагментов сосудов татарско-русской керамики, глазурованной поздней керамики XVII‒XX вв. Находка была обнаружена в Кайбицком районе Татарстана, между селами Нижняя Куланга и Верхняя Куланга, сообщили в «Автодоре».

Специалисты провели раскопки на площади 30 тысяч квадратных метров. Археологам удалось найти остатки жилищных построек размерами от 5х5 м, в центральной части которых находились очаги. Помимо керамики они обнаружили монеты, нательные кресты, пуговицы, накладки, гребень-бородочес, наконечники стрел, гильзы, пули, пряжки, пломбы, подвески, бубенчики, колокольчики, пряслица и игральные фишки.

Напомним, при проведении строительных работ сначала территорию должны проверить на наличие археологических памятников. Пока специалисты не дадут заключения, что под возводимым сооружением нет никаких свидетельств деятельности или остатков поселений древних людей, работы вести запрещено.

скриншот realnoevremya.ru из roadm12.ru

В мая 2021 года в районе села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Оки, начались археологические раскопки. Там в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 обнаружили стоянки древних людей — охотников и рыболовов, которые кочевали за добычей.

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Айрат Назипов