В Нижегородской области на месте строительства трассы М-12 обнаружили орудия труда древних людей

В районе села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Оки, стартовали археологические раскопки. В рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 там обнаружили стоянки древних людей — охотников и рыболовов, которые кочевали за добычей.

Фото: russianhighways.ru

На этой территории были поселения неолита, мезолита и эпохи бронзы. Сейчас там нашли каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом, датированные 5-6 тысячелетием до нашей эры. После раскопок находки планируют передать в Нижегородский или Муромский музеи, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Вчера в Минлесхозе Татарстана обсудили вопросы выбора участков под компенсационное лесовосстановление в связи со строительством трассы М-12.

