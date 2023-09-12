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Сборная России по футболу сыграла вничью с Катаром

20:47, 12.09.2023 2
Сборная России по футболу сыграла вничью с Катаром
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара — хозяйкой чемпионата мира 2022 года. Счет игры составил 1:1, она состоялась на стадионе «Эль Джануб».

У хозяев гол на 70‑й минуте забил Ахмед Алаэльдин, отправивший мяч в ворота вышедшего на замену Ильи Лантратова. Александр Солдатенков восстановил равновесие на 90‑й минуте.

Накануне сборная России по футболу уступила олимпийской команде Египта во втором выездном товарищеском матче со счетом 1:2. У российской команды отличился Сергей Пиняев, у Египта — Ахмеда Фаузи и Араби Бадр.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    Еле ели от поражения ушли, от кудесников мяча из Катара, кривоногии от Карпуши, позорище в общем
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  • Анонимно 12 сен
    Еле отскочили, позорники
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