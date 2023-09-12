Сборная России по футболу сыграла вничью с Катаром

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара — хозяйкой чемпионата мира 2022 года. Счет игры составил 1:1, она состоялась на стадионе «Эль Джануб».



У хозяев гол на 70‑й минуте забил Ахмед Алаэльдин, отправивший мяч в ворота вышедшего на замену Ильи Лантратова. Александр Солдатенков восстановил равновесие на 90‑й минуте.

Накануне сборная России по футболу уступила олимпийской команде Египта во втором выездном товарищеском матче со счетом 1:2. У российской команды отличился Сергей Пиняев, у Египта — Ахмеда Фаузи и Араби Бадр.

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Маргарита Головатенко