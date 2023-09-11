Сборная России по футболу уступила олимпийской команде Египта
Сборная России по футболу уступила олимпийской команде Египта во втором выездном товарищеском матче со счетом 1:2.
У российской команды отличился Сергей Пиняев, у Египта — Ахмеда Фаузи и Араби Бадр.
Первый товарищеский матч 7 сентября завершился со счетом 1:1. Первый состав сборной России 12 сентября проведет товарищеский матч против команды Катара.
Футболисты сборной России потерпели первое поражение в товарищеских матчах после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские клубные и национальные команды от официальных международных соревнований.
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