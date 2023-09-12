Приставы Татарстана с начала года взыскали почти 495 млн рублей по налоговым платежам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судебные приставы в Татарстане с начала года взыскали почти 495 млн рублей по налоговым платежам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Судебный пристав-исполнитель может наложить арест на имущество должника в случае неуплаты последних налогов. Должнику запрещается распоряжаться имуществом, его могут ограничить в правах на использование имущества или вовсе изъять его.

Например, житель Сармановского района погасил 103 тысячи рублей долгов по налогам только после наложения запрета на регистрационные действия на его недвижимость площадью 91 кв. м.

За 7 месяцев нынешнего года судебные приставы Татарстана взыскали долги в пользу различных взыскателей на сумму 9,6 млрд рублей. Это на один миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Маргарита Головатенко