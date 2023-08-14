С татарстанских должников взыскали почти 10 млрд рублей за семь месяцев этого года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За семь месяцев нынешнего года судебные приставы Татарстана взыскали долги в пользу различных взыскателей на сумму 9,6 млрд рублей. Это на один миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что наличие или отсутствие долгов татарстанцы могут увидеть в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов. В этом году его посетили 277,1 тысячи раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.

В то же время с должников по жилищно-коммунальным услугам взыскали 375,5 млн рублей. Чаще всего у них арестовывают имущество. Например, у одного из казанцев забрали автомобиль BMW за долги перед управляющей компанией. Он задолжал 200 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов