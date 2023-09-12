В Татарстане при пожаре погибли женщина и десятилетняя девочка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Чалпы Азнакаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погибли 10-летняя девочка и 43-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На момент прибытия первых пожарных горела мебель в зале. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Во время тушения огня обнаружили тела двух погибших. С пожаром удалось справиться спустя 44 минуты с момента вызова.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара среди поврежденной огнем мебели найдена сгоревшая гладильная доска.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

По данным на конец августа, с начала 2023 года в Татарстане на пожарах погибли 82 человека, из них семь детей. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 135 человек. Еще 235 татарстанцев удалось спасти.

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Айрат Назипов