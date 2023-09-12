В домах Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В некоторых домах Авиастроительного района Казани временно отключат водоснабжение. Как сообщили в «Водоканале», это связано с подключением водопровода по улице Копылова.

Воды не будет с 9.00 21 сентября до 9.00 22 сентября по следующим адресам:

О. Кошевого, 2, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 2а; 2а/1, 2а, корп. 1; 2г, 8а; 9, 9а, 9, ст. 2; 11, 11а, 13, 13а, 13б, 17; 19; 20/1, 20а;

Дементьева, 3, 5, 7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 1, 1а; 7а, корп. 1; 7а, корп. 2; 29б, 33/1, 33б, 33в;

Побежимова, 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20;

Годовикова, 7, 7а, 9, 9а, 11/42;

Копылова, 2а, 4а;

Трамвайная, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6Б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18Б, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 30Б, 30в, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42;

Л. Чайкиной, д. — 9, 9а, 10, 10а, 10а, ст. 2; 10б, 10в.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

В Авиастроительном районе Казани воду отключали в середине июля. Из-за реконструкции тепловода люди остались без воды почти на два дня.



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Айрат Назипов