В ряде домов Авиастроительного района Казани отключат горячую воду
В некоторых домах Авиастроительного района Казани временно отключат горячую воду. Это связано с реконструкцией тепловода, рассказали в Комитете ЖКХ исполкома города.
Отключение планируется с 23.00 21 июля до 17.00 23 июля по следующим адресам:
- ул.2-я Ленинградская, 4;
- ул.Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
- ул.Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;
- ул.Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 2, 31, 38, 39;
- ул.Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;
- ул.Годовикова, 15, 16;
- ул.Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 2, 31, 31а, 33а,37;
- ул.Карагандинская, 6, 6а;
- ул.Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;
- ул.Кошевого, 20;
- ул.Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;
- ул.Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11 корп.1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 53, 55;
- ул.Лядова, 9а, 15;
- ул.Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;
- ул.Малая Армавирская, 31а;
- ул.Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;
- ул.Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;
- ул.Пржевальского, 2, 4;
- ул.Северополюсная, 30;
- ул.Симонова, 6, 15;
- ул.Трамвайная, 17;
- ул.Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;
- ул.Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;
- ул.Шадрина, 1.
А в начале августа без воды останутся жители Кировского района города. В ряде домов водоснабжение отключат на сутки. Полный список адресов — в материале «Реального времени».
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