В Казани подорожали билеты в музеи и на выставки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за год билеты в музеи и на выставки подорожали на 5,7%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В августе 2023 года средняя цена составила 189,74 рубля за один билет.

В целом в Татарстане билеты в музеи и на выставки в годовом выражении подорожали на 4,5%. В августе этого года средняя цена составила 187,56 рубля за один билет.

Согласно данным Росстата, в августе 2022 года средняя стоимость билета в музеи и на выставки в Татарстане составляла 179,45 рубля. Аналогичный ценник был и в Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани также зафиксировали подорожание билетов в театры. В июле 2023 года средняя цена составила 806 рублей, что на 21,27% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



Билеты в кино в столице Татарстана за год подорожали в 1,4 раза. В июле 2023-го средняя цена составила 263,16 рубля.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина