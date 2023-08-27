Билеты в кино в Казани за год подорожали в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год в Казани средняя цена билета в кино выросла в 1,4 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В июле 2023-го она составила 263,16 рубля.

В Зеленодольске средний ценник на поход в кинотеатр вырос на 50 рублей, или на 20% — с 250 рублей в июле прошлого года до 300 рублей в аналогичном месяце этого года. В Набережных Челнах за год он вырос на 2,9% — с 249,5 рубля до 256,77 рубля, следует из данных Росстата.

В целом в Татарстане средняя стоимость билета в кино увеличилась за год почти на четверть — на 22%. В июле 2023 года она составила 267,98 рубля.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, по итогам января — февраля 2023 года киносборы в России составили 13,1 млрд рублей. Они стали рекордными за всю историю российского проката.



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Татьяна Демина