Билеты в казанские театры подорожали за год почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года средняя цена одного билета в театра составила в Казани 806 рублей. За год она выросла на 21,27%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В июле прошлого года покупка билета в казанский театр обошлась бы в среднем в 664,62 рубля. Таким образом, он подорожал за год на 141,4 рубля.

В целом в Татарстане средняя цена билета в театра в середине лета этого года составила 788,5 рубля, следует из данных Росстата. По сравнению с июлем 2022-го она выросла на 2,22%.

Напомним, средняя цена билета в кино в Казани выросла за год в 1,4 раза. В июле 2023-го она составила 263,16 рубля.



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Татьяна Демина